Минпромторг предложил включить учет сырья для табачной продукции в систему маркировки

Минпромторг России предложил начать учет сырья для табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2024 года, внедряя систему маркировки. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно информации, с 1 марта 2024 года предполагается обязательное предоставление в информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ, государственная система маркировки "Честный знак") данных о объеме производства и обороте табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Проект постановления предусматривает применение единых подходов к регистрации и предоставлению информации в ГИС МТ с использованием универсальных передаточных документов как для участников оборота табачной и никотинсодержащей продукции, так и для производителей сырья. Это направлено на создание единой системы прослеживаемости сырья, используемого для производства табачной продукции.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, включая ввоз такой продукции в Россию. Закон разрабатывался с целью улучшения государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ, а также для установления специализированного контроля в этой сфере.