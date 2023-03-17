ВСУ кратно увеличили использование боевых систем западного производства на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Так, на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел. Разведкой установлено, что миномет LMP-2017 используют маневренные группы противника - численностью до 30 человек", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники, передает РИА "Новости".
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