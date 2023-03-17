Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:12

Марочко: Маневренные группы ВСУ используют бесшумные минометы западного образца

ВСУ кратно увеличили использование боевых систем западного производства на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Так, на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел. Разведкой установлено, что миномет LMP-2017 используют маневренные группы противника - численностью до 30 человек", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники, передает РИА "Новости".

Мир

Простые американцы не поддержали Белый дом в вопросе перемирия на Украине

"Война. Это. Большой. Бизнес. Следите за денежными потоками, поступающими в американские компании, поставляющие оружие", - указал joe miller.

Читать полностью

В Франции задумались о приостановке военной помощи Украине

Для французского правительства поставки оружия Украине становятся все более обременительными.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости