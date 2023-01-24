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  • Опубликована сегодня в 8:45

Дмитрий Рогозин: Мы доработали умные прицелы для минометов с учетом опыта на Донбассе

Экс-глава "Роскосмоса", а ныне руководитель спецотряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что его сотрудники доработали умные минометы после испытаний в условиях боев на Донбассе.

"Когда мы работали с нашими тербатами, специалисты с Урала привезли 120-е минометы, боеприпасы и специальные планшеты — умные прицелы. В результате живого общения мы обнаружили несколько ошибок, которые впоследствии исправили. Это сложный процесс передачи знаний", — отметил Рогозин.

По его словам, только непосредственно на линии соприкосновения с противником можно получить неоценимый опыт и замечания уникального характера.

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