Экс-глава "Роскосмоса", а ныне руководитель спецотряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что его сотрудники доработали умные минометы после испытаний в условиях боев на Донбассе.

"Когда мы работали с нашими тербатами, специалисты с Урала привезли 120-е минометы, боеприпасы и специальные планшеты — умные прицелы. В результате живого общения мы обнаружили несколько ошибок, которые впоследствии исправили. Это сложный процесс передачи знаний", — отметил Рогозин.

По его словам, только непосредственно на линии соприкосновения с противником можно получить неоценимый опыт и замечания уникального характера.