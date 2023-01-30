Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" поразил укрепления ВСУ на Донецком направлении. Соответствующее видео показало Минобороны РФ.
Корректировщик огня определил координаты противника и передал их минометному расчету. Тяжелый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных.
"Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы у него составляет до десяти километров обычным снарядом и до двадцати километров — реактивным.
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