Вооруженные силы России сокрушили четыре склада териториальной обороны Украины по Херсонскому направлению, об этом сообщает Министерство обороны.

Склады боеприпасов находились в населенных пунктах Дудчины и Берислав, где были поражены 123 и 126 бригады военного комплекса, а также гаубицы «Акация» и «Мста-Б».

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска заняли стратегически важные места вокруг Артемовска (Бахмута).