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  • Опубликована сегодня в 14:37

Минобороны России: уничтожены четыре склада ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы России сокрушили четыре склада териториальной обороны Украины по Херсонскому направлению, об этом сообщает Министерство обороны.

Склады боеприпасов находились в населенных пунктах Дудчины и Берислав, где были поражены 123 и 126 бригады военного комплекса, а также гаубицы «Акация» и «Мста-Б».

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска заняли стратегически важные места вокруг Артемовска (Бахмута).

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