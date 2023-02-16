Вооруженные силы России сокрушили четыре склада териториальной обороны Украины по Херсонскому направлению, об этом сообщает Министерство обороны.
Склады боеприпасов находились в населенных пунктах Дудчины и Берислав, где были поражены 123 и 126 бригады военного комплекса, а также гаубицы «Акация» и «Мста-Б».
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска заняли стратегически важные места вокруг Артемовска (Бахмута).
Глава МИД Саудовской Аравии в ближайшее время посетит Дамаск
Это будет его первый визит с момента начала в Сирии Гражданской войны
Политолог: Жители Галичины - рассадник украинского нацизма
Сегодня украинская верхушка волнуется за Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, потому что там живут их родители и дети.
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.
Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами
Если бы сейчас его ходатайство начали рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен.