В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории ВСУ вернули 106 российских военнослужащих. По данным Министерства обороны РФ, им угрожала смертельная опасность.

Ранее от омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой стало ивзестно, что Украина затягивает обмен пленными, а сами переговоры идут "крайне тяжело".