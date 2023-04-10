В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории ВСУ вернули 106 российских военнослужащих. По данным Министерства обороны РФ, им угрожала смертельная опасность.
Ранее от омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой стало ивзестно, что Украина затягивает обмен пленными, а сами переговоры идут "крайне тяжело".
Петиция о демобилизации на Украине набрала нужное количество голосов
В соответствии с законом, Зеленский должен на нее отреагировать
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.