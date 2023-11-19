Пресс-служба Минобороны поделилась информацией о том, что ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов в Украине. Речь идет о частях, расположенных в Киевской области и рядом с Кировоградом.
В ведомстве подчеркнули - только за последние сутки российские сиы уничтожили более 30 беспилотников, а удары по военной технике были нанесены в 111 районах страны.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили склад в Одесской области (там хранилось топливо), а запасы авиаснарядов были ликвидированы в Днепропетровской области.
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