Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Опубликована сегодня в 18:51

Минобороны: склады боеприпасов вооруженных силы Украины поражены

Пресс-служба Минобороны поделилась информацией о том, что ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов в Украине. Речь идет о частях, расположенных в Киевской области и рядом с Кировоградом.

В ведомстве подчеркнули - только за последние сутки российские сиы уничтожили более 30 беспилотников, а удары по военной технике были нанесены в 111 районах страны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили склад в Одесской области (там хранилось топливо), а запасы авиаснарядов были ликвидированы в Днепропетровской области.

Мир

Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

﻿Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.

Читать полностью
Больница в Египте подготовила 30 инкубаторов для младенцев из медцентра

Больница в Египте подготовила 30 инкубаторов для младенцев из медцентра "Аш-Шифа" в Газе

Эгипетская больница в Эль-Арише подготовила 30 инкубаторов из медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, который находится под осадой израильских вооруженных сил.

Читать полностью

Общество

Электроснабжение для более 10 тыс. жителей восстановили в Крыму

Электроснабжение для более 10 тыс. жителей восстановили в Крыму

Энергетические службы восстановили нарушенное электроснабжение более чем для 10 тыс. жителей Крыма, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий.

Читать полностью
Психолог Долгов: почему нельзя заставлять ребенка доедать

Психолог Долгов: почему нельзя заставлять ребенка доедать

Не следует употреблять пищу сверх меры, ни взрослым, ни детям, как только появится чувство сытости, чтобы избежать возможных негативных привычек и нарушений пищевого поведения.

Читать полностью

Новости