Пресс-служба Минобороны поделилась информацией о том, что ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов в Украине. Речь идет о частях, расположенных в Киевской области и рядом с Кировоградом.

В ведомстве подчеркнули - только за последние сутки российские сиы уничтожили более 30 беспилотников, а удары по военной технике были нанесены в 111 районах страны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили склад в Одесской области (там хранилось топливо), а запасы авиаснарядов были ликвидированы в Днепропетровской области.