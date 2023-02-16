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  • Опубликована сегодня в 15:32

Турнир по мини-футболу в Иране пройдет с участием женской сборной России

Женская команда России по мини-футболу, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить отечественные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, появится на иранском турнире, чтобы участвовать в состязаниях со своими "коллегами". Об этом сообщил проверенный источник информационному агентству ТАСС.

"Женская национальная сборная России по мини-футболу была приглашена в Иран. В это время будет проводиться фестиваль Новруз, они приняли приглашение приехать, примут участие в турнире"

Соревнования пройдут в Тегеране с 11 по 15 марта.

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