Женская команда России по мини-футболу, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить отечественные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, появится на иранском турнире, чтобы участвовать в состязаниях со своими "коллегами". Об этом сообщил проверенный источник информационному агентству ТАСС.

"Женская национальная сборная России по мини-футболу была приглашена в Иран. В это время будет проводиться фестиваль Новруз, они приняли приглашение приехать, примут участие в турнире"

Соревнования пройдут в Тегеране с 11 по 15 марта.