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  • Опубликована сегодня в 1:18

Запад давит на Китай, чтобы тот не поддерживал Россию в конфликте на Украине

Страны Запада продолжают оказывать давление на Китай с целью убедить его не предоставлять России материальную поддержку во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Уолли Адейемо отметил: "Мы ясно даем понять, насколько важно для нас, и не только для США, но и для наших союзников и партнеров, которые составляют 50% мировой экономики, чтобы Китай воздерживался от предоставления материальной поддержки России в ее военной кампании против Украины. В рамках нашего диалога с Китаем эти вопросы находятся в приоритете. Мы считаем, что открытый диалог позволяет нам лучше понимать друг друга".

Адейемо также подчеркнул, что такой диалог предоставляет возможность обсудить сферы конкуренции между странами, включая экономические аспекты. Эти усилия направлены на поддержание стабильности и предотвращение поддержки России со стороны Китая в конфликте на Украине.

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