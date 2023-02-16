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  • Опубликована сегодня в 14:55

Мессенджеры могут стать площадкой для взаимодействия банков с их клиентами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации видит возможным взаимодействие клиентов с предсатвителями банков через мессенджеры, однако такое "общение" должно осуществляться на хорошо проверенных и надежных каналах. Это стало известно из выступления директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Это просто задача в первую очередь банков, нас в целом и регуляторов, и сообщества в том, чтобы эти каналы были доверенными. Мы не должны придумать некую концепцию, в которой дальше мы найдем слабое место, где это доверие будет нарушено и им начнут пользоваться все остальные"

Политик также сказал, что ведомство не будет рассматривать мессенджер WhatsApp, так как многие атаки мошенников происходят именно там.

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