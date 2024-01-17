Терапевт Алентов: фермерское молоко является самым опасным

Молоко является полезным напитком, богатым витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья организма. Врач-терапевт Игорь Алентов из компании "СберЗдоровье" подчеркивает, что в молоке содержатся витамины B12, D, A, а также важные минералы, такие как калий, кальций, магний, цинк, и белок, необходимый для формирования мышечной ткани.

Рекомендуемая норма потребления молока для взрослых составляет два-три стакана в день, для детей от года до трех лет — один стакан, а после трех лет — до двух стаканов. Тем не менее, врач предупреждает о возможных проблемах при употреблении молока людьми с лактазной недостаточностью, при которой организм не вырабатывает достаточно ферментов для расщепления лактозы.

Даже при наличии лактазной недостаточности, продукты, такие как сыры, творог, йогурты и кефир, могут быть употреблены без проблем, поскольку они содержат меньше лактозы, а она частично ферментирована.

Врач также предостерегает от возможных рисков, связанных с употреблением фермерского молока, указывая на возможность инфекций, вызванных неправильной обработкой продукта на ферме. Такие риски включают заражение клещевым энцефалитом или боррелиозом, а также возможность появления гноеродной флоры, особенно при наличии мастита у коровы.