Ученые обнаружили связь употребления молока с облегчением изжоги

Исследование британских специалистов Манчестерского университета выявило связь между употреблением коровьего молока и облегчением симптомов изжоги. Этот популярный продукт оказывает схожее воздействие с препаратами против изжоги, содержащими альгинат натрия и гидрокарбонат калия, способствуя уменьшению жжения в пищеводе.

В случае продолжительных неприятных ощущений рекомендуется консультация с врачом для выяснения причин, а также коррекция рациона питания, которая исключает жареные и жирные продукты, сообщает МедиаПоток.