Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета

Ученые из Нидерландов провели исследование, выявив связь между потреблением молока и повышенным риском преддиабета. Эксперимент, включавший более 74 тысяч добровольцев старше 46 лет, показал, что употребление молока, независимо от его жирности, связано с повышенным риском развития состояния преддиабета.
Анализ учел разнообразные продукты на основе молока в рационе питания, сообщает МедиаПоток.
Генеральный директор разработчика чипов Arm Holdings предупредил о "восстании машин"
Главный исполнительный директор Arm Holdings, Рене Хаас, предостерегает о возможности "восстания машин" в связи с развитием искусственного интеллекта. В интервью Bloomberg он выразил беспокойство по поводу потери контроля человека над машинами и призвал к поиску "кнопки отмены" или способа отключения системы.
Киев достиг соглашения с Варшавой относительно открытия границы
Украина достигла соглашений с Польшей относительно разблокирования границы между двумя странами, которая была заблокирована из-за протестов польских перевозчиков.
Врач Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды
Врач-терапевт Александр Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды, сообщает Вечерняя Москва.
Названы сорта алкоголя, не приводящие к сильному похмелью
По словам Салли Адамс, напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, имеют меньшую вероятность вызвать сильное похмелье.