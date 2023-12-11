Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета

Ученые из Нидерландов провели исследование, выявив связь между потреблением молока и повышенным риском преддиабета. Эксперимент, включавший более 74 тысяч добровольцев старше 46 лет, показал, что употребление молока, независимо от его жирности, связано с повышенным риском развития состояния преддиабета.

Анализ учел разнообразные продукты на основе молока в рационе питания, сообщает МедиаПоток.