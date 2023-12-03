Ученые из США раскрыли влияние лактобактерий, содержащихся в молочнокислых продуктах, на состояние человека

Исследования показали, что благотворные бактерии в этих продуктах могут помочь предотвратить депрессию и тревожность, воздействуя на состояние кишечника. Дисбаланс в микрофлоре кишечника связан с работой желудочно-кишечного тракта и общим настроением.

Система желудочно-кишечного тракта подвергается воздействию стресса, экологических факторов и неправильного питания. Правильное употребление кисломолочных продуктов может помочь справиться с этими проблемами. Ученые особо выделили положительное воздействие лактобацилл на лабораторных мышах.

Эти результаты исследования помогут более подробно понять взаимосвязь между состоянием кишечника и эмоциональным благополучием человека, сообщает МедиаПоток.