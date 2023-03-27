Четыре человека ранены в Мелитополе Запорожской области из-за артиллерийского удара со стороны ВСУ. Кроме того разрушений подверглись несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж, сообщила городская администрация.

Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу утром в понедельник. По словам представителя областной администрации Владимира Рогового, что во время обстрела в колледже проходили занятия.

Как отметили местные власти, студенты эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым.

Мелитополь — город в Запорожской области, расположенный на реке Молочной. Он был основан в 1784 году, и сегодня является одним из крупнейших городов области.

Мелитополь является важным транспортным узлом и центром промышленности. Здесь находятся предприятия по производству металлопродукции, стройматериалов, текстиля и пищевой продукции. Также город является культурным и образовательным центром области, в нем расположено несколько музеев, театров, а также Мелитопольский государственный педагогический университет.