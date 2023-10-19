Сотрудник военкомата в Украине арестован за фиктивное зачисление футболистов на службу

Суд на западе Украины решил арестовать сотрудника Ивано-Франковского территориального центра комплектования под подозрением в фиктивном зачислении семерых футболистов на военную службу.

Данные обвинения были предъявлены по статье о превышении служебных полномочий.

Сотрудник военкомата фиктивно зачислил игроков и тренеров местной футбольной команды в роту охраны, при этом они не выполняли военных обязанностей, но получали материальное обеспечение. Общая сумма необоснованных выплат составила 1,5 миллиона гривен.