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  • Опубликована сегодня в 12:22

Сотрудник военкомата в Украине арестован за фиктивное зачисление футболистов на службу

Суд на западе Украины решил арестовать сотрудника Ивано-Франковского территориального центра комплектования под подозрением в фиктивном зачислении семерых футболистов на военную службу.

Данные обвинения были предъявлены по статье о превышении служебных полномочий.

Сотрудник военкомата фиктивно зачислил игроков и тренеров местной футбольной команды в роту охраны, при этом они не выполняли военных обязанностей, но получали материальное обеспечение. Общая сумма необоснованных выплат составила 1,5 миллиона гривен.

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