Никита Михалков оценил "самого главного" режиссера России

Режиссёр Никита Михалков вспомнил о Жоре Крыжовникове, когда журналистка Надежда Стрелец задала ему вопрос о ведущем режиссёре России. Интервью с Михалковым опубликовано на YouTube.

"Крыжовников — серьёзный, размышляющий и очень опытный режиссёр", — подчёркнул кинематографист.

Михалков также высказал своё мнение о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Крыжовникова. Он назвал шоу жёстким и правильным отображением времени. Сериал рассказывает о молодёжных группировках 1980-х годов в Казани.

В то же время режиссёр вспомнил драму Анны Меликян "Чувства Анны", где главную роль исполнила дочь режиссёра, Анна Михалкова.

"Мне кажется, это тоже маленький шедевр. Там, кстати, замечательно играет моя Анна. Я всегда с интересом смотрю, но здесь всё так тонко", — заявил Михалков.

Фильм рассказывает историю простой рабочей пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голос внеземных цивилизаций. В начале декабря стало известно, что картина будет показана на американском фестивале Slamdance.