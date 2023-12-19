Никита Михалков оценил "самого главного" режиссера России

Режиссёр Никита Михалков вспомнил о Жоре Крыжовникове, когда журналистка Надежда Стрелец задала ему вопрос о ведущем режиссёре России. Интервью с Михалковым опубликовано на YouTube.
"Крыжовников — серьёзный, размышляющий и очень опытный режиссёр", — подчёркнул кинематографист.
Михалков также высказал своё мнение о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Крыжовникова. Он назвал шоу жёстким и правильным отображением времени. Сериал рассказывает о молодёжных группировках 1980-х годов в Казани.
В то же время режиссёр вспомнил драму Анны Меликян "Чувства Анны", где главную роль исполнила дочь режиссёра, Анна Михалкова.
"Мне кажется, это тоже маленький шедевр. Там, кстати, замечательно играет моя Анна. Я всегда с интересом смотрю, но здесь всё так тонко", — заявил Михалков.
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