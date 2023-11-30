Михаил Боярский планирует выход из больницы через неделю после инфаркта

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт 28 ноября, планируют выписать из больницы уже через неделю, сообщила его жена Лариса Луппиан. Состояние артиста стабильное, и он был переведен из Мариинской больницы в обычную палату.
Театр им. Ленсовета в Петербурге объявил о замене ближайших спектаклей, в которых участвует Боярский, но предстоящие выступления 31 декабря и 2 января останутся в программе.
Филиппины направляют делегацию в Иран для переговоров по освобождению заложников судна Galaxy Leader
Хуситы подтвердили захват судна и удержание экипажа.
Reuters: США профинансировали республиканские штаты в обмен на помощь Украине
Американские штаты, которые ранее высказались против прекращения военной помощи Украине в конфликте с Россией, получили значительное финансирование от федеральных властей США.
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ВЦИОМ: более 77% жителей России назвали сексуальную жизнь важной для них
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