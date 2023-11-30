Михаил Боярский планирует выход из больницы через неделю после инфаркта

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт 28 ноября, планируют выписать из больницы уже через неделю, сообщила его жена Лариса Луппиан. Состояние артиста стабильное, и он был переведен из Мариинской больницы в обычную палату.

Театр им. Ленсовета в Петербурге объявил о замене ближайших спектаклей, в которых участвует Боярский, но предстоящие выступления 31 декабря и 2 января останутся в программе.