Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.11.2023 : 88,8841
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.11.2023 : 97,6503
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:56

Михаил Боярский планирует выход из больницы через неделю после инфаркта

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт 28 ноября, планируют выписать из больницы уже через неделю, сообщила его жена Лариса Луппиан. Состояние артиста стабильное, и он был переведен из Мариинской больницы в обычную палату.

Театр им. Ленсовета в Петербурге объявил о замене ближайших спектаклей, в которых участвует Боярский, но предстоящие выступления 31 декабря и 2 января останутся в программе.

Мир

Филиппины направляют делегацию в Иран для переговоров по освобождению заложников судна Galaxy Leader

Филиппины направляют делегацию в Иран для переговоров по освобождению заложников судна Galaxy Leader

Хуситы подтвердили захват судна и удержание экипажа.

Читать полностью
Reuters: США профинансировали республиканские штаты в обмен на помощь Украине

Reuters: США профинансировали республиканские штаты в обмен на помощь Украине

Американские штаты, которые ранее высказались против прекращения военной помощи Украине в конфликте с Россией, получили значительное финансирование от федеральных властей США.

Читать полностью

Общество

Foods: вино защищает клетки организма от окислительного стресса

Foods: вино защищает клетки организма от окислительного стресса

Флавоноиды, естественные соединения, которые содержатся в вине, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Читать полностью
ВЦИОМ: более 77% жителей России назвали сексуальную жизнь важной для них

ВЦИОМ: более 77% жителей России назвали сексуальную жизнь важной для них

Более 77% россиян в возрасте от 18 до 45 лет выразили мнение о том, что сексуальная жизнь играет важную роль в их жизни, как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читать полностью

Новости