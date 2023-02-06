Количество мигрантов из России на границе Мексики и США выросло более чем в два раза. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, с октября по декабрь 2022 года через мексиканскую границу в США въехали 12,5 тыс. россиян. Как ожидается, большинство из них попросят политическое убежище, отмечает газета.
За аналогичный период 2021 года через те же пункты въезда в США попали только около 5 тыс. российских граждан.
Власти США не меняли правила въезда для россиян. Более того, они предоставили им возможность заранее регистрироваться на постах перехода, чтобы избежать ограничений, вызванных коронавирусом.
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