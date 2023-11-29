МВД Британии сообщило об аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище

Представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявил, что правительство страны не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну.

В ходе выступления перед комитетом британского парламента по внутренним делам он отметил, что власти аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища за последний год. Ридли пояснил, что это произошло из-за отсутствия ответа мигрантов на приглашение на собеседование и запроса заполнить анкету. Он также выразил сомнение в знании местоположения этих людей и признал, что некоторые из них могли скрыться.

В связи с увеличившимся потоком мигрантов в Великобританию, агентство Bloomberg ранее сообщало о рекордном числе прибывших в 2023 году, несмотря на усилия правительства. В октябре замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик высказал мнение, что рано принимать беженцев с Ближнего Востока.