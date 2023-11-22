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Yle: мигранты пересекли границу с Финляндией на детских велосипедах
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  • Опубликована сегодня в 0:03

Yle: мигранты пересекли границу с Финляндией на детских велосипедах

Мигранты, запрашивающие убежище в Финляндии и прибывающие из России, пересекают границу на велосипедах, в том числе на детских, сообщает финское издание Yle, ссылаясь на руководство пограничного поста "Вартиус".

По информации издания, большинство мигрантов, пересекающих границу с Финляндией, используют велосипеды.

Ранее Роман Плюснин, младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН, высказал предположение, что пропускные пункты на границе между Финляндией и Россией закрыты на долгий срок. Он связал закрытие пунктов пропуска с общим курсом финских властей на Запад, ссылаясь на реакцию на события на Украине и вступление Финляндии в НАТО. По его мнению, ориентация страны на Запад определяется внешними влияниями.

16 ноября Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией до 18 февраля 2024 года. Россия выразила протест, назвав это решение причиной гуманитарного кризиса на границе. В МИДе РФ обвинили Финляндию в перекладывании ответственности за ситуацию на границе.

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