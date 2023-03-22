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  • Опубликована сегодня в 7:46

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29, но потребует полную компенсацию

Словакия передаст Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29, а также ожидает компенсации за эти самолеты от США и ЕС, заявил премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

При этом, по данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на $700 млн, а ЕС может выплатить из специального фонда $200 млн.

МиГ-29 - советский и российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик четвёртого поколения, который был разработан в 1970-х годах и впервые полетел в 1977 году.

Самолет был разработан для перехвата и уничтожения воздушных целей на средних и больших высотах, а также для проведения ближнего боя. Это один из наиболее массовых истребителей в мире, который эксплуатируется многими странами.

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