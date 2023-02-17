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  • Опубликована сегодня в 7:10

Польские СМИ: Ложные мифы об Украине представляют опасность для Польши

"Ложные мифы" о необходимости военной и финансовой поддержки Киева представляют опасность для Польши. Об этом пишет Mysl Polska.

По мнению обозревателя Петра Панасюка, в настоящий момент выдуманные истории и суеверия используются как одно из основных орудий информационной войны.

"С момента начала вооруженного конфликта в Донбассе наиболее эксплуатируемых из всех современных нарративов стал миф о необходимости всяческой помощи Украине", — отметил Панасюк.

Обозреватель отметил, что "украинский миф" состоит из нескольких элементов. И главный из них — "коварное нападение России на Украину" в 2022 году.

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