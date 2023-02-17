"Ложные мифы" о необходимости военной и финансовой поддержки Киева представляют опасность для Польши. Об этом пишет Mysl Polska.
По мнению обозревателя Петра Панасюка, в настоящий момент выдуманные истории и суеверия используются как одно из основных орудий информационной войны.
"С момента начала вооруженного конфликта в Донбассе наиболее эксплуатируемых из всех современных нарративов стал миф о необходимости всяческой помощи Украине", — отметил Панасюк.
Обозреватель отметил, что "украинский миф" состоит из нескольких элементов. И главный из них — "коварное нападение России на Украину" в 2022 году.
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