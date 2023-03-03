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  • Опубликована сегодня в 15:41

МИД РФ: Запад требует от Украины оккупации российских территорий

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Запад требует от киевского режима нанести Москве стратегическое поражение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент… Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов", — отметили в МИД.

Дипломаты убеждены, что на Западе понимают, что подобные попытки ни к чему не приведут, однако они готовы пожертвовать жизнями людей ради достижения этих целей.

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