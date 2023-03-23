Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности от расследований Запада по терактам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Министр также добавил, что не ждет, что широкой общественности будут представлены результаты этих расследований.

Лавров подчеркнул, что велика доля вероятности, что дело закончится привычным формулировками "хайли лайкли" (весьма вероятно).

Напомним, в феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование в котором доказал, что ответственными за теракт на "Северных потоках" являются США.