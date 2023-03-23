Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности от расследований Запада по терактам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Министр также добавил, что не ждет, что широкой общественности будут представлены результаты этих расследований.
Лавров подчеркнул, что велика доля вероятности, что дело закончится привычным формулировками "хайли лайкли" (весьма вероятно).
Напомним, в феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование в котором доказал, что ответственными за теракт на "Северных потоках" являются США.
Президент Финляндии ратифицировал протоколы о вступлении страны в НАТО
Для вступления в организацию необходимо согласие всех стран-членов альянса
Представитель Белого дома обозвал российского летчика, перехватившего американский дрон, "идиотом"
Все, что нужно знать о воспитании американского истеблишмента
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном