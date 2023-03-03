Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в государственном департаменте США солгали относительно встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дело в том, что Блинкен не поднимал при встрече с Лавровым тему американского шпиона Пола Уилана, осужденного в России.