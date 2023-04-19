Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и все это прекрасно понимаю. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

Дипломат прокомментировал таким образом вопрос журналиста о том, что США обещали ослабление санкций в отношении Каракаса.

Лавров отметил, что Вашингтон гораздо чаще лжет, чем выполняет собственные обещания.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства находится в турне по странам Латинской Америки. Помимо Венесуэлы он посетит Бразилию, Никарагуа и Кубу.