Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и все это прекрасно понимаю. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
Дипломат прокомментировал таким образом вопрос журналиста о том, что США обещали ослабление санкций в отношении Каракаса.
Лавров отметил, что Вашингтон гораздо чаще лжет, чем выполняет собственные обещания.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства находится в турне по странам Латинской Америки. Помимо Венесуэлы он посетит Бразилию, Никарагуа и Кубу.
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