Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить дезинформации телеканала CNN о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает РИА Новости.
"В последнее время очень много в публичном пространстве возникает ситуаций провокационного характера, когда осуществляется внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы", — отметил Рябков.
По мнению дипломата, подобный недостоверные новости призваны проверить реакцию тех или иных государств.
Напомним, ранее телеканал CNN опубликовал новость о том, что запуск "Сармата" был неудачным. Свои выводы пропагандисты сделали исходя из того, что президент России Владимир Путин не упомянул запуск ракеты во время своего послания.
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