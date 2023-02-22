Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить дезинформации телеканала CNN о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает РИА Новости.

"В последнее время очень много в публичном пространстве возникает ситуаций провокационного характера, когда осуществляется внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы", — отметил Рябков.

По мнению дипломата, подобный недостоверные новости призваны проверить реакцию тех или иных государств.

Напомним, ранее телеканал CNN опубликовал новость о том, что запуск "Сармата" был неудачным. Свои выводы пропагандисты сделали исходя из того, что президент России Владимир Путин не упомянул запуск ракеты во время своего послания.