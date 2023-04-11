Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет реагировать на вероятные попытки Запада заняться угрозами и шантажом в Казахстане. Об этом сообщает РБК.
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия не против того, чтобы Астана взаимодействовала с западными странами, однако это должно быть на взаимовыгодных и равноправных основаниях.
Однако если речь идет не о взаимодействии на указанных принципах, а на основе угроз и шантажа, а также на принуждении союзников России подрывать отношения с Москвой, то на это последует адекватная реакция.
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