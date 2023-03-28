Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает по поводу странной реакции стран Запада на сотрудничество РФ и Белоруссии в ядерной сфере.

Кроме того, в ведомстве выразили озабоченность по поводу призыва расширить географию складирования американских ядерных бомб в Европе.

Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право на применение любых необходимых шагов по обеспечению безопасности государства и его союзников.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.