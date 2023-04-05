Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в стадии горячего конфликта. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

По мнению дипломата, страны "проехали" период холодной войны. Россия наблюдает, как США напрямую вовлекаются в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям.

Напомним, ранее Рябков заявлял, что отношения между Россией и США потерпели крах.