Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в стадии горячего конфликта. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.
По мнению дипломата, страны "проехали" период холодной войны. Россия наблюдает, как США напрямую вовлекаются в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям.
Напомним, ранее Рябков заявлял, что отношения между Россией и США потерпели крах.
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