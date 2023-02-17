Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила не предложение китайской стороны о прекращении огня. Об этом сообщает РБК.

Захарова отметила, что Киев сам заблокировал возможные переговоры, на которые настаивал в первые дни СВО.

"Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — отметила Захарова.

Москва не отвергает переговоры с Киевом, однако с сентября 2022 года, Украина на законодательном уровне заблокировала указанную возможность.