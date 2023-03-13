Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предмет, обнаруженный недалеко от места подрыва "Северных потоков", не является частью конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на тот факт, что во время обследования нитки газопровода в экономической зоне Дании был найден предмет, который мог быть частью взрывного устройства.
Этот факт стал поводом для призыва к расследованию теракта, совершенного на данном объекте.
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