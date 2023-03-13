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  • Опубликована сегодня в 23:21

В МИД России призвали расследовать теракт на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предмет, обнаруженный недалеко от места подрыва "Северных потоков", не является частью конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на тот факт, что во время обследования нитки газопровода в экономической зоне Дании был найден предмет, который мог быть частью взрывного устройства.

Этот факт стал поводом для призыва к расследованию теракта, совершенного на данном объекте.

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