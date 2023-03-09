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  • Опубликована сегодня в 18:45

Глава МИД РФ провел встречу с коллегой из Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Москва и Эр-Рияд исходят из того, что все проблемы в регионе [Ближнего Востока] должны решаться на основе политического диалога с вовлечением всех заинтересованных сторон. В этой связи говорили о том, как можно содействовать стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет все соответствующие страны и позволяет двигаться к выработке конкретных договоренностей о безопасности в этом важнейшем регионе мира", — отметили в Министерстве.

Лавров отметил, что Россия занимается продвижением концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. Контакты по этому вопросу продолжатся.

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