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  • Опубликована сегодня в 22:19

МИД Польши уведомил Белоруссию об ограничении движения грузовиков на границе

В Министерстве внутренних дел Польши приняли решение ограничить движение грузовых автомобилей на последнем пункте пропуска с Белоруссией. Об этом сообщает РАР.

В пограничном комитете Польши уже проинформировали Белоруссию об этом решении. Исключение коснется фур, зарегистрированных в странах Евросоюза.

"С 21:00 21 февраля грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает вероятность закрытия всех пограничных пунктов на границе с Белоруссией.

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