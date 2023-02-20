В Министерстве внутренних дел Польши приняли решение ограничить движение грузовых автомобилей на последнем пункте пропуска с Белоруссией. Об этом сообщает РАР.

В пограничном комитете Польши уже проинформировали Белоруссию об этом решении. Исключение коснется фур, зарегистрированных в странах Евросоюза.

"С 21:00 21 февраля грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает вероятность закрытия всех пограничных пунктов на границе с Белоруссией.