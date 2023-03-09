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  • Опубликована сегодня в 17:50

МИД РФ: Польша планирует нарастить свою группировку на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Польши построить военно-полевой центр на западе Украины. Об этом сообщает RT.

По словам Захаровой, очевидно, что Варшава планирует построить центр для увеличения численности польской группировки.

"То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит", — отметила Захарова.

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