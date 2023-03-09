Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Польши построить военно-полевой центр на западе Украины. Об этом сообщает RT.

По словам Захаровой, очевидно, что Варшава планирует построить центр для увеличения численности польской группировки.