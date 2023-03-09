Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Польши построить военно-полевой центр на западе Украины. Об этом сообщает RT.
По словам Захаровой, очевидно, что Варшава планирует построить центр для увеличения численности польской группировки.
"То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит", — отметила Захарова.
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