В российский МИД был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллеса Арно Бесхоор Плуха. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.
Кроме того, также был вызван посол Италии Джорджо Стараче.
От нидерландского дипломата потребовали прекратить попытки обвинить Россию в авиакатастрофе рейса MH17. В МИД РФ утверждают, что данное дело носит политический характер.
Что касается Италии, то послу было выражено недоумении в связи с отменой в стране ряда российских исполнителей.
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