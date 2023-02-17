В российский МИД был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллеса Арно Бесхоор Плуха. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

Кроме того, также был вызван посол Италии Джорджо Стараче.

От нидерландского дипломата потребовали прекратить попытки обвинить Россию в авиакатастрофе рейса MH17. В МИД РФ утверждают, что данное дело носит политический характер.

Что касается Италии, то послу было выражено недоумении в связи с отменой в стране ряда российских исполнителей.