Министерство иностранных дел Германии порекомендовало гражданам отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

"С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей", — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее, 13 февраля посольство США в России выступило с аналогичными рекомендациями.