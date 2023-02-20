Министерство иностранных дел Германии порекомендовало гражданам отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.
"С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей", — отмечается в заявлении.
Напомним, ранее, 13 февраля посольство США в России выступило с аналогичными рекомендациями.
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