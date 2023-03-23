Министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение на транспортировку удобрений на грузовом судне, ранее задержанном в порту Котка. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Корабль был задержан в связи с санкциями, введенными против России Европейским союзом. Отмечалось, что сухогруз связан с предпринимателем, имеющим российское гражданство.

Разрешение было выдано после запроса от покупателя, которые попросил сделать исключение, так как удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности.