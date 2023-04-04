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  • Опубликована сегодня в 13:16

МИД КНР: Пекин готов к переговорам с ЕС об урегулировании конфликта на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил о том, что Пекин готов обсуждать с Евросоюзом урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что содружество сможет проявить стратегическую самостоятельность и политическую мудрость.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай не может быть посредником в переговорах, но должен способствовать улучшению ситуации и влиять на Россию.

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