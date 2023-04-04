Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил о том, что Пекин готов обсуждать с Евросоюзом урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат выразил надежду, что содружество сможет проявить стратегическую самостоятельность и политическую мудрость.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай не может быть посредником в переговорах, но должен способствовать улучшению ситуации и влиять на Россию.
МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Меры будут комплексными
Парламент Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость
Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.