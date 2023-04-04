Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию и сам в этом виноват. Об этом сообщает "Аргументы и Факты".
Дипломат подчеркнул, что именно страны-члены содружества открыто заявляют, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение.
Лавров напомнил, что Брюссель снабжает киевский режим оружием и боеприпасами, а также отправляет на Украину наемников и инструкторов.
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США сами в этом виноваты
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