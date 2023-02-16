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  • Опубликована сегодня в 12:10

МИД Китая призвало расследовать теракты на «Северных потоках»

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что западные СМИ впали в коллективную афазию после публикации расследования американского журналиста Сеймур Херша о причастности США ко взрывам на "Северных потоках". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Китайские дипломаты призвали провести объективное расследование по поводу теракта на газопроводах и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 8 февраля Херш опубликовал статью, в котором показал, что взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток-2" заложили американские водолазы.

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