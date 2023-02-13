Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан не совершать поездки в Белоруссию, а тем, кто уже находится в стране, настоятельно рекомендуется ее покинуть. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

"В условиях наступления российской армии на Украине и перекрытия воздушного пространства Белоруссии, настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения Белоруссии", — отмечается в заявлении.

Гражданам Франции рекомендовано выехать из Белоруссии по автомобильным трассами, через границы С Латвией, Польшей и Литвой.