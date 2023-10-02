Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе, сообщает ТАСС.
В ходе разговора были рассмотрены различные актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая обстановку вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе, как отмечено в сообщении дипломатического ведомства по итогам встречи.
Стало известно, что данная встреча состоялась по инициативе египетской стороны.
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