Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе, сообщает ТАСС.

В ходе разговора были рассмотрены различные актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая обстановку вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе, как отмечено в сообщении дипломатического ведомства по итогам встречи.

Стало известно, что данная встреча состоялась по инициативе египетской стороны.