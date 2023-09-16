Москва выразила недовольство приговором американского суда по делу российского гражданина Владислава Клюшина, рассматривая его как политически мотивированным и надуманным. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, подчеркнув, что обвинения против Клюшина считаются полностью вымышленными и фабрикованными, а все представленные доказательства сводились к недостаточно обоснованным утверждениям.

Клюшина был признан виновным в кибермошенничестве присяжными в феврале этого года, и ему был вынесен приговор к девяти годам лишения свободы и выплате многомиллионной компенсации. Московский МИД отметил, что россиянин фактически был осужден лишь за свое гражданство России.

Ведомство также указало на то, что Клюшин стал жертвой русофобии, преобладающей среди американских властей. Он был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по запросу США и экстрадирован в Соединенные Штаты. Однако в сентябре прошлого года адвокаты Клюшина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга, что привело к запросам о исключении из обвинения пунктов, связанных с инсайдерской торговлей.

Московское посольство в Вашингтоне обещало оказать поддержку Клюшину в борьбе за соблюдение его прав и законных интересов и продолжит требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении российских граждан.