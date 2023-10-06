Разработчики ChatGPT рассматривают возможность разработки собственных чипов

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, исследует возможность создания собственных чипов для улучшения работы искусственного интеллекта (ИИ). В компании ведутся обсуждения относительно производства собственных чипов, более глубокого сотрудничества с нынешним поставщиком Nvidia Corp., а также привлечения других поставщиков. Эти шаги рассматриваются как попытка решить проблему нехватки высокозатратных чипов, необходимых для выполнения задач в сфере искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, позволяющий взаимодействовать с пользователями в режиме диалога. Этот чат-бот способен отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, аргументировать неверные утверждения и отклонять неподходящие запросы. Возможности этого сервиса привлекли широкое внимание общественности, включая Россию. Кроме того, 14 марта 2023 года OpenAI представила новое поколение алгоритма обработки естественного языка — модель GPT-4.
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