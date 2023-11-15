Валентина Котова, россиянка 73-х лет, внезапно оказалась брошенной в чужой стране без средств к существованию. Родственники, перебравшиеся в США, бросили ее в Мексике возле российского консульства. Женщина из-за болезни не может передвигаться самостоятельно, но это не помешало оставить ее бездомной. О подробностях рассказал консул Александр Иващенко.
- С помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию, - сообщил чиновник.
Подробности ситуации таковы: женщина с сыном и его женой надеялись нелегально попасть в США, предварительно продав все имущество в России. Однако из-за бдительности миграционной службы осуществить планы не удалось. Жена-украинка смогла найти лазейку в виде программы для украинских беженцев, взяв с собой мужа, а пожилую мать в итоге просто бросили без денег у российского консульства.
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