Поступило сообщение о минометном обстреле района Метулы со стороны ливанской границы. Об этом сообщила израильская армия в своих соцсетях, добавив, что в результате обстрела есть жертвы.

Ранее стало известно о еще одном обстреле со стороны Ливана: государство выпустило несколько ракет по северу Израиля. После такого случая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.