Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:23

Ливан обстрелял из минометов израильский город Метула

Поступило сообщение о минометном обстреле района Метулы со стороны ливанской границы. Об этом сообщила израильская армия в своих соцсетях, добавив, что в результате обстрела есть жертвы.

Ранее стало известно о еще одном обстреле со стороны Ливана: государство выпустило несколько ракет по северу Израиля. После такого случая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Мир

Около 57 тыс. жителей Парижа участвуют в марше против пенсионной реформы

Что намного меньше показателя прошлой недели

Читать полностью

Гутерриш не будет присутствовать на коронации Карла III

Традиционно генсек ООН не посещает "инаугурации глав государств"

Читать полностью

Общество

Госдума разработала законопроект о запрете использования ароматизированных жидкостей для вейпов

Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками установит кабмин

Читать полностью

К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы

Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов

Читать полностью

Новости