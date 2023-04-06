Поступило сообщение о минометном обстреле района Метулы со стороны ливанской границы. Об этом сообщила израильская армия в своих соцсетях, добавив, что в результате обстрела есть жертвы.
Ранее стало известно о еще одном обстреле со стороны Ливана: государство выпустило несколько ракет по северу Израиля. После такого случая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
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