Один из крупнейших художественных учреждений мира - Метрополитен-музей - , на официальном сайте назвал Архипа Куинджи украинским художником.

На подписи к картине "Красный закат на Днепре" уже написано, что живописец по своей национальности принадлежит к украинскому народу. Однако на сохранившейся копии сайта от 6 февраля указано, что Куинджи русский.

Стоит напомнить, что художник родом из Мариуполя, на момент его рождения (1841 год) город был расположен в Екатеринославской губернии Российской империи.

Ранее, украинские актививсты настояли на том, чтобы Метрополитен-музей переименовал картину Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»