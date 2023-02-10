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  • Опубликована сегодня в 13:18

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Архипа Куинджи украинским художником

Один из крупнейших художественных учреждений мира - Метрополитен-музей - , на официальном сайте назвал Архипа Куинджи украинским художником.

На подписи к картине "Красный закат на Днепре" уже написано, что живописец по своей национальности принадлежит к украинскому народу. Однако на сохранившейся копии сайта от 6 февраля указано, что Куинджи русский.

Стоит напомнить, что художник родом из Мариуполя, на момент его рождения (1841 год) город был расположен в Екатеринославской губернии Российской империи.

Ранее, украинские актививсты настояли на том, чтобы Метрополитен-музей переименовал картину Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»

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