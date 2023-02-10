Один из крупнейших художественных учреждений мира - Метрополитен-музей - , на официальном сайте назвал Архипа Куинджи украинским художником.
На подписи к картине "Красный закат на Днепре" уже написано, что живописец по своей национальности принадлежит к украинскому народу. Однако на сохранившейся копии сайта от 6 февраля указано, что Куинджи русский.
Стоит напомнить, что художник родом из Мариуполя, на момент его рождения (1841 год) город был расположен в Екатеринославской губернии Российской империи.
Ранее, украинские актививсты настояли на том, чтобы Метрополитен-музей переименовал картину Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»
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