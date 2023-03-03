Русский, украинец или армянин? Метрополитен-музей не может определиться с национальностью художника Ивана Айвазовского. По данным их официального сайта известно, что 11 февраля он значился русским, 12 февраля - украинцем, а уже 3 марта стал армянином.

Информация на Интернет-портале учреждения теперь звучит так: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи.

Напомним, что ранее Метропоплитен-музей по настоятельной просьбе актививстов из Киева уже менял исторические справки о художниках и их полотнах. Так, Архип Куинджи и Илья Репин стали украинскими живописцами, а картина французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» к настоящему моменту носит название «Танцовщица в украинском наряде».