Русский, украинец или армянин? Метрополитен-музей не может определиться с национальностью художника Ивана Айвазовского. По данным их официального сайта известно, что 11 февраля он значился русским, 12 февраля - украинцем, а уже 3 марта стал армянином.
Информация на Интернет-портале учреждения теперь звучит так: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи.
Напомним, что ранее Метропоплитен-музей по настоятельной просьбе актививстов из Киева уже менял исторические справки о художниках и их полотнах. Так, Архип Куинджи и Илья Репин стали украинскими живописцами, а картина французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» к настоящему моменту носит название «Танцовщица в украинском наряде».
Запорожская область разделена на 16 небольших территорий со столицей в Мелитополе
Такие города, как Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городов областного назначения
Сербия направила Украине всё необходимое для восстановления энергосетей
Стоит отметить, что балканская страна не планирует вводить санкции против России
РЖД: детям от 10 до 17 лет будут предоставлены скидки в размере 50%
Специальный тариф будет активен с 1 июня по 31 августа
Специалисты из "VK" не смогли разработать удобный видеохостинг, способный заменить YouTube
Соцсеть во "ВКонтакте" запустила генератор обложек, который основывается на интересах пользователей. За то, как она будет выглядеть, отвечает искусственный интеллект (ИИ). Однако работа самого видеосервиса оставляет желать лучшего.